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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2024، شهدت العديد من الأخبار الهامة والمثيرة يتصدرها، الأهلي يقترب من حسم صفقة إعارة ديانج إلى الخلود السعودي.

الأهلي يقترب من حسم صفقة إعارة ديانج إلى الخلود السعودي

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة إعارة المالي اليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وصلت المفاوضات المالية إلى مراحل متقدمة.

جوميز يستقر على قيد 5 لاعبين من الناشئين بالفريق الأول في الزمالك

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك على قيد 5 لاعبين ضمن صفوف الفريق في الموسم المُقبل.

بند "أحقية الشراء" يهدد صفقة انتقال كريستو من الأهلي إلى الرجاء المغربي

باتت إدارة الأهلي منفتحة على مبدأ رحيل التونسي الشاب محمد الضاوي كريستو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صراع الهبوط يشتعل.. البنك وفاركو يبتعدان والبلدية والمقاولون والداخلية الأقرب

شهدت مباريات دورى nile في الأسابيع الأخيرة، تغييرات مهمة في منطقة الصراع على الهروب من الهبوط للقسم الثانى في الموسم المقبل، بعدما انتفضت بعض الأندية وتعثر الآخرين.

صفقة انضمام عطية الله للأهلي مهددة بالفشل.. والبحث عن بدائل أخرى

أصبحت صفقة انضمام المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اتحاد الكرة يعين طاقم حكام إسبانياً بقيادة روخاس لمباراة الأهلي وبيراميدز

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بعد غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

تفاصيل مفاوضات الشمال القطري مع الأهلي لشراء أحمد قندوسي

اقترب أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار حاليا إلى نادي سيراميكا من الانتقال إلى نادي الشمال القطري، الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع مسئولي القلعة الحمراء.

كولر يدرس عودة السولية أساسيا لقيادة وسط الأهلي أمام بيراميدز

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة عمرو السولية للمشاركة أساسيا في مباراة بيراميدز بعد غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

وفقًا لتصنيف " كاف " ..إعفاء المصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول للكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعفاء النادي المصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة، وذلك وفقاً للتصنيف المعتمد من قبل الكاف.

أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك يخضع لجراحة فى القلب

خضع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إلى جراحة فى القلب منذ قليل وذلك على أثر الأزمة المفاجئة التى تعرض لها السبت الماضى ، ومن المقرر أن يبقى عضو الزمالك فى العناية المركزة للافاقة.

كولر يتسلم تقرير "الميكارى" عن بيراميدز قبل موقعة الجمعة المصيرية

يتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا فنيا مفصلا من ياسين الميكاري محلل الأداء في الجهاز الفني للفريق الأحمر، عن فريق بيراميدز

وكيل ترافيس موتيابا يكشف كواليس إشهار إسلام لاعب الزمالك

كشف عمر زعلوك وكيل الأوغندى ترافيس موتيابا ، و الذى تغير اسمه إلى جمال ،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن كواليس إشهار اللاعب إسلامه خلال الساعات الماضية.

التأشيرات وراء تأخر سفر بعثة منتخب مصر الأوليمبي لفرنسا

تأخرت بعثة المنتخب الأوليمبى لكرة القدم فى استلام تأشيرات دخول فرنسا وذلك للسفر إلى مدينة بوردو لأداء مباراتين وديتين.