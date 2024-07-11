شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافى دورى nile قبل إنطلاق المباريات المؤجلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالخميس، 11 يوليو 2024 06:30 ص
يعتلى الكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز صدارة جدول هدافى دورى nile قبل خوض مؤجلات الدوري اليوم الخميس برصيد 13 هدفاً فيما يحل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة ثانياً برصيد 12 هدفاً.
تنطلق اليوم الخميس قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك ، فيما يستكمل الاهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.
وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف.هدافو الدوري المصري
1_ مايلى ، بيراميدز ، 13 هدف
2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف
3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف
4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف
5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف
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