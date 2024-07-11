شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافى دورى nile قبل إنطلاق المباريات المؤجلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعتلى الكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز صدارة جدول هدافى دورى nile قبل خوض مؤجلات الدوري اليوم الخميس برصيد 13 هدفاً فيما يحل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة ثانياً برصيد 12 هدفاً.

تنطلق اليوم الخميس قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك ، فيما يستكمل الاهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف.

هدافو الدوري المصري1_ مايلى ، بيراميدز ، 13 هدف2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف