شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله يكشف تفاصيل جراحة أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف إبراهيم عبد الله، مستشار مجلس إدارة الزمالك للتسويق الإلكتروني، عن تفاصيل الحالة الصحية لأحمد سليمان عضو المجلس الأبيض المشرف العام على فريق الكرة، بعد خضوعه لجراحة أمس الأربعاء.

وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك: "أجرى أحمد سليمان جراحة لمدة 8 ساعات كاملة، وهو الآن في غرفته داخل المستشفى منذ ساعة تقريبًا، في مرحلة الإفاقة".

وطمأن عبد الله جماهير الزمالك، التي توجه لها بالشكر بعدما حرص الكثير على التبرع بدمه في المستشفى الذي يتواجد به عضو المجلس الأبيض، والذي تسببت في امتلاء بنك الدم الخاص بها.

وتوجه أيضًا إبراهيم عبد الله نيابة عن أسرة أحمد سليمان بالشكر لوزير الشباب والرياضة ومساعد وزير الداخلية اللذين أمرا بتوفير كافة الرعاية الطبية لعضو المجلس الأبيض.