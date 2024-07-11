شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض تدريبه الأول فى فرنسا استعدادا لودية أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الأولمبى تدريبه الجماعى الأول فى فرنسا اليوم الخميس تحت قيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى ضمن استعداداته للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 24 يوليو الجارى إلى 9 أغسطس المقبل.

واختتم المنتخب معسكره الحالى أمس الأربعاء قبل مغادرته إلى مدينة بوردو الفرنسية صباح اليوم الخميس، لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومى 14 و17يوليو الجارى ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمى بالبطولة مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبى المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وضمت القائمة كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفى الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربى وعمر فايد، وفى الوسط محمد الننى وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفى الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لتوقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخير إرسال القائمة النهائية للاعبين، حيث تم رفع القائمة على "السيستم" فى الموعد المحدد يوم 3 يوليو، قبل استكمال القائمة بالأسماء النهائية نظرا لوجود بعض الخلافات حول بعض الأسماء حتى اللحظات الأخيرة.