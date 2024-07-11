شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع اليوم الخميس 11- 7- 2024 بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الخميس لمواجهة طلائع الجيش بلقاء جديد بالدوري المصري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الطلائع بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والطلائع في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

نتيجة أخر ظهور للزمالك والطلائع في الدوري

وفاز الزمالك على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر الطلائع من الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.