شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتحدى الغيابات امام الطلائع ..رباعى مع المنتخب الأولمبى و الإصابات عقبة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى والمقرر لها التاسعة من مساء اليوم الخميس، وقبل مواجهة الطلائع يعانى الزمالك من عدة غيابات سواء بسبب الإصابة أو الانضمام للمنتخب الاولمبى وكذلك لأسباب فنية.

ومن أبرز غيابات الزمالك أمام الطلائع أحمد مصطفى زيزو، و زياد كمال، ومحمد شحاتة بالإضافة إلى حسام عبد المجيد، للانضمام للمنتخب الاولمبى المقرر مشاركته فى أولمبياد باريس 2024.

كما يغيب عن الفريق للإصابة محمود عبدالرازق شيكابالا، محمود حمدي الونش، أحمد حمدى، محمد عبد الشافي، مصطفى الزنارى وناصر منسى للاصابة ، و يغيب عن اللقاء البنينى سامسون اكينولا لعدم وصوله من بلاده، حيث من المقرر أن يعود غدً الجمعة.



ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.