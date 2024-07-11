شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حمزة المثلوثى: اللاعب سعيد فى الزمالك والعرض السعودى لا يناسب طموحنا والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد سلامة، وكيل التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة العروض المقدمة له، وموقفه من الاحتراف خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال سلامة في تصريحات خلال تصريحات تليفزيونية: "حمزة قدم موسما جيدا مع الزمالك ومن الطبيعي أن تكون هناك عروض كثيرة مقدمة له خلال الفترة القادمة".

وتابع: "هناك عروض كلامية من بعض الأندية بشأن الاستفسار عن المبالغ المالية التي يريدها اللاعب وكذلك النادي".

وأضاف: "حتى الآن، لا يوجد أي عرض رسمي من الأندية للتعاقد مع حمزة، هم فقط يريدون معرفة موقف الزمالك واللاعب، والمبالغ المالية، التي يتقاضاها من أجل دراسة الأمر".

وأشار محمد سلامة إلى تعلق المثلوثى بنادي الزمالك وجماهيره منذ تواجده في النادي عام 2019، مضيفاً: "النادي السعودي الذي يتناقش معنا ليس من الأندية الكبرى في الدوري السعودي، ولا ينافس في البطولات القارية عكس الزمالك، الذي يتواجد دائمًا في البطولات القارية، وينافس على جميع البطولات".

وأكمل: "على المستوى الرياضي حمزة يشعر براحة كبيرة في مصر وكذلك من الناحية العائلية، فهو سعيد للغاية، ولكننا نبحث عن التقدير المادي أيضًا وحمزة يحصل على أقل راتب في أجانب الزمالك، ونستحق تعويض عن ذلك، خاصة بعد ما يقدمه اللاعب التونسي مع الفريق الأبيض".

وأكمل: "حمزة لم يقدم أي تنويه أو إجراء رسمي ضد الزمالك بشأن المستحقات، وفي الوقت الحالي هناك تأخير كبير فى المستحقات، ولكن هناك وعود عقب نهاية الموسم بالحصول على كافة المستحقات بنهاية الموسم".