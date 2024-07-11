شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري أمام الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الطلائع من الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.

ومن جانبه طالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لنادى الزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات لمواصلة تصحيح مسار الفارس الابيض بجدول الدوري قبل نهاية المسابقة.

الزمالك يدخل المباراة وسط العديد من الغيابات المؤثرة في صفوفه، سواء بسبب الإصابات أو انضمام عناصره لمعسكر المنتخب الأولمبى للمشاركة في أولمبياد باريس، حيث يغيب عن الفارس الأبيض في لقاء الطلائع كلاَ من أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال للانضمام للمنتخب الأولمبى.

كما يفتقد الزمالك خدمات محمود شيكابالا وأحمد فتوح و سيف جعفر وناصر منسي ومصطفى الزناري ومحمود الونش بسبب الإصابة ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تعويض تلك الغيابات وتحقيق اتزان بصفوف الفريق.

فى المقابل ، يتمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش بضرورة إيقاف نزيف النقاط الذى يلاحق فريقه فى الدوري بالاسابيع الاخيرة حيث طالب لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق نقاط سهلة بالمباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة .

ويضع بسيونى آمالا عريضة على لاعبيه يسري وحيد وكريم طارق وجودوين شيكا وعمر السعيد وإسلام محارب لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك.