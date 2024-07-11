شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب الأولمبى: إبراهيم عادل مكمل مع المنتخب وننتظر تسلم الجوازات غدا للسفر والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي، كواليس تأجيل سفر البعثة المصرية إلى فرنسا للدخول في معسكر مغلق من أجل الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

وقال محمود حرب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "يوم 8 مايو الماضى أرسلنا للجنة الأولمبية بأننا نريد خوض معسكر في فرنسا، وردوا علينا بأنهم تواصلوا مع اللجنة المنظمة وأنها تسمح للمنتخبات بدخول باريس من يوم 26 يونيو وأننا لسنا بحاجة إلى تأشيرة".

وأضاف: "بعد ذلك راسلنا اللجنة الأولمبية الدولية لاستعجال التأشيرات وفي 2 يوليو تلقينا دعوات للاعبين فقط، ويوم 8 روحنا بصمنا وبعدها تواصلت معنا اللجنة المنظمة هناك قالت أم الآي دي لن يصل".

وواصل: "حصلنا على وعد باستلام جوازات السفر من السفارة غداً، الأمر ليس بسبب أزمة الطائرة لأننا نسقنا الأمر منذ بداية الشهر وننتظر الجوازات فقط ونتمنى تسلمها غداً صباحا".

واختتم متحدثاً عن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي: "إبراهيم عادل تحت التأهيل يتدرب مع الجهاز الطبي واللاعب مكمل مع المنتخب ولن يخرج حتى السفر إلى باريس".