شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى قائد فراعنة الأوليمبى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى السابق اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ 32، حيث ولد الننى فى الحادى عشر من يوليو عام 1992 بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

بدأ محمد الننى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى قبل أن ينتقل فى 2008 إلى صفوف قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، وتدرج فى الناشئين قبل تصعيده عام 2010 للفريق الأول لنادى المقاولون العرب مع زميله محمد صلاح نجم ليفربول.

وبعدما نجح الننى فى الفريق الأول بنادى المقاولون العرب خاض تجربة الاحتراف فى صفوف بازل السويسرى ثم جاء الاحتراف الأكبر فى مسيرته الكروية بالانضمام إلى صفوف نادى أرسنال الإنجليزى.

وانتقل الننى إلى آرسنال فى يناير 2016 قادمًا من بازل السويسرى فى صفقة قدرت بـ13 مليون يورو تقريبًا.

ورحل محمد الننى عن صفوف أرسنال فى 17 مايو الماضى بعدما قضى 8 سنوات بين صفوف النادى الإنجليزي، وذلك بعدما توج معه بـ 3 بطولات محلية وهم: "كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبان من كأس الدرع الخيرية".

ومع منتخب مصر قاد الننى الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 لأول مرة بعد 28 عامًا، بالإضافة إلى تأهله إلى نهائى كأس الأمم الأفريقية مرتين 2017، و2021 دون تحقيق اللقب.

ويقترب محمد الننى الآن من الانتقال إلى الدورى السعودى حسبما أشارت صحيفة الرياضية السعودية.

وكان البرازيلى روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبى قد أعلن انضمام الثنائى محمد الننى وأحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، ضمن اللاعبين الكبار "فوق السن" المسموح له ضمهم فى الأولمبياد.