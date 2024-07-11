شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى افتتاح اللقاءات المؤجلة فى دورى nile اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالخميس، 11 يوليو 2024 12:00 ص
بداية من اليوم الخميس، تتوالى المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك، فيما يلتقى المقاولون نظيره مودرن سبورت، ويستكمل الأهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.مواعيد مؤجلات الدوري المصري
الخميس 11 يوليو
طلائع الجيش & الزمالك..9 مساء
المقاولون & مودرن فيوتشر 9 مساء
الجمعة 12 يوليو
الاهلى & بيراميدز..9 مساء
السبت 13 يوليو
البنك الاهلى & سموحة..9مساء
الاثنين 15 يوليو
الزمالك & بلدية المحلة..9مساء
الثلاثاء 16 يوليو
مودرن سبورت & الاهلى..9 مساء
الجمعة 26 يوليو
الزمالك & بيراميدز..9 مساء
المصري & الاهلى ..9 مساء
الاثنين 29 يوليو
الاهلى & سيراميكا..9 مساء
المقاولون العرب & الزمالك..9 مساء
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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