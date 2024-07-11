شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى افتتاح اللقاءات المؤجلة فى دورى nile اليوم والان مع تفاصيل الخبر

بداية من اليوم الخميس، تتوالى المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك، فيما يلتقى المقاولون نظيره مودرن سبورت، ويستكمل الأهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

مواعيد مؤجلات الدوري المصريالخميس 11 يوليوطلائع الجيش & الزمالك..9 مساء

المقاولون & مودرن فيوتشر 9 مساء

الجمعة 12 يوليو

الاهلى & بيراميدز..9 مساء

السبت 13 يوليو

البنك الاهلى & سموحة..9مساء

الاثنين 15 يوليو

الزمالك & بلدية المحلة..9مساء

الثلاثاء 16 يوليو

مودرن سبورت & الاهلى..9 مساء

الجمعة 26 يوليو

الزمالك & بيراميدز..9 مساء

المصري & الاهلى ..9 مساء

الاثنين 29 يوليو

الاهلى & سيراميكا..9 مساء

المقاولون العرب & الزمالك..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.