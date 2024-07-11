شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل خوض مباراة الزمالك وطلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الخميس قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك، فيما يستكمل الأهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 68 نقطة من 27 مباراة

الاهلى 57 نقطة من 23 مباراة

المصري 51 نقطة من 29 مباراة

مودرن سبورت 44 نقطة من 28 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الإيجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 68 نقطة من 27 مباراة فى المركز الأول

الاهلى 57 نقطة من 23 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 41 نقطة من 24 مباراة فى المركز السابع وسيفقد ثلاثة نقاط أخري في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.