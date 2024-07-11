شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى يحدد مصير إبراهيم عادل من ودية أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبى لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة لحسم مصير مشاركته فى ودية أوكرانيا المقرر لها الأحد المقبل.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم تلقى طلبًا من نادى بيراميدز للاستعانة بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراة النادى المقبلة فى دورى نايل، وبمراجعة الجهاز الفنى والطبى للمنتخب الأولمبى أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية.

وفى سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبى للنادى للاطمئنان على لاعبه، ليستمر اللاعب مع باقى زملائه بالمعسكر والسفر لمدينة بوردو الفرنسية لتأدية المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق اولمبياد باريس.