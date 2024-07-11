شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش العروض الخليجية لضم محمد الشناوى ومصير اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادى الأهلى مصير العروض الخليجية المقدمة للتعاقد مع محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر فى الفترة الأخيرة، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ سعودى بالتعاقد معه مثل الوحدة وضمك اللذين يرغبان فى الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ويجتمع مسئولو النادى الأهلى مع الشناوى خلال الفترة المقبلة للحديث معه عن العروض المقدمة له وموقفه من البقاء أو الرحيل، وحال تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الخارجى ستتم مناقشة العروض المقدمة للحصول على خدماته، وحال تراجع الشناوى عن فكرة الرحيل وفضل البقاء فى الأهلى سيتم تقديره من قبل الإدارة وتعديل عقده بما يتناسب مع قيمة القائد وتضحياته من أجل البقاء في صفوف الفريق الأحمر.

ويستعيد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود الثنائى محمد الشناوى ورامى ربيعة لاعبا الفريق فى لقاء بيراميدز المقبل بعد غيابهم عن مباراة الطلائع بسبب رغبة المدرب السويسري فى منحهم راحة من توالى المباريات.

وشارك مصطفى شوبير بديلا للشناوى فى مباراة طلائع الجيش فيما شارك ياسر إبراهيم بديلا لرامى ربيعة فى خط دفاع المارد الأحمر.