أرقام الزمالك والطلائع فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف

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يلتقى الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الخميس، مع نظيره طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة دورى nile.



أرقام الزمالك وطلائع الجيش

أرقام الزمالك والطلائع فى الدورى

يحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الطلائع من الأهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.

ومن جانبه طالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لنادى الزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات لمواصلة تصحيح مسار الفارس الأبيض بجدول الدوري قبل نهاية المسابقة.

الزمالك يدخل المباراة وسط العديد من الغيابات المؤثرة في صفوفه، سواء بسبب الإصابات أو انضمام عناصره لمعسكر المنتخب الأولمبى للمشاركة في أولمبياد باريس، حيث يغيب عن الفارس الأبيض في لقاء الطلائع كل من أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال للانضمام للمنتخب الأولمبى.

كما يفتقد الزمالك خدمات محمود شيكابالا وأحمد فتوح و سيف جعفر وناصر منسي ومصطفى الزناري ومحمود الونش بسبب الإصابة ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تعويض تلك الغيابات وتحقيق اتزان بصفوف الفريق.

فى المقابل يتمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش بضرورة إيقاف نزيف النقاط الذى يلاحق فريقه فى الدوري بالأسابيع الاخيرة حيث طالب لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق نقاط سهلة بالمباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة.

ويضع بسيونى آمالا عريضة على لاعبيه يسري وحيد وكريم طارق وجودوين شيكا وعمر السعيد وإسلام محارب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.