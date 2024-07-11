مشاركة شهد سعيد قانوني .. رئيس اتحاد الدراجات: محدش يقدر يضربني

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الإعلامية إنجي أنور إن "شهد سعيد" ارتكبت خطأً كبيرًا يتنافى مع الأخلاق الرياضية، مؤكدة أنه على الرغم من صدور قرار بعقابها بعد اعتداءها المقصود على زميلتها جنى قبل نحو 6 أشهر، إلا أنها استغربت من صدور قرار بالسماح لـ "شهد" بالمشاركة مع البعثة المصرية في أولمبياد باريس رغم صدور العقوبة ضدها.

واعتبرت الإعلامية إنجي أنور، خلال برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة ETC، أن ذلك خطأً غير مبرر، مشيرة إلى أنه من غير الأخلاقي أن تُسمح للاعبة بالمشاركة في بطولة أولمبية بعد ارتكابها خطأً فادحًا وغير رياضي.

وفي مداخلة هاتفية، رد الدكتور وجيه عزام، رئيس اتحاد الدراجات، على تصريحاتها مؤكدًا أن العقوبة المفروضة على "شهد" لا تمنعها من تمثيل مصر.

وعندما سألته عن الخطأ الذي ارتكبته اللاعبة، أكد عزام أن ذلك لا يمنعها من المشاركة.

وفي رد فعل غاضب على سؤال إنجي أنور حول إمكانية تعرضه للاعتداء، قال عزام بحزم: "أنا محدش يقدر يضربني".