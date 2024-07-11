لحين استكمال الموسم .. رابطة الأندية تطالب هيئة استاد القاهرة بتأجيل الصيانة

الشارقة - اميمة ياسر - طالبت رابطة الأندية المصرية المحترفة هيئة استاد القاهرة الدولي بتأجيل أعمال الصيانة في أرضية ملعب كرة القدم، لحين استكمال الموسم الجاري من مسابقة الدوري العام.

وجاء في خطاب من رابطة الأندية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي: "في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الرابطة والهيئة العامة للاستاد، وإيماءً إلى كتابكم الوارد لنا بشأن غلق الملعب في الفترة من 26 يوليو وحتى 8 أغسطس، لإجراء أعمال الصيانة ورفع كفائة المسطح الأخضر بالملعب الرئيسي لكرة القدم".

وأضاف: "برجاء التكرم بتأجيل إجراء أعمال الصيانة حتى انتهاء المباريات بجدول الدوري العام موسم 2023-2024 المرسل لسيادتكم والمنتهي يوم الأحد الموافق 18 أغسطس، نظرًا لوصول الدوري إلى مراحلة الأخيرة والتي يتحدد بناء على نتائجها موقف الأندية المتنافسة على البطولة أو المهددة بالهبوط".

وحرصت رابطة الأندية المحترفة المصرية على إهداء أرق التحيات وأطيب الأمنيات لهيئة استاد القاهرة، آملين لهم دوام التوفيق.