رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع البرتغالي جواو بالينيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده مع النجم البرتغالي جواو بالينيا لاعب فريق فولهام الإنجليزي ضمن خطة دعم النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة أن اللاعب وقع على عـقد يمتد لـ 4 سنوات قادمة للعب بقميص العملاق البافاري حتى عام 2028م.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ تعلقيًا على الصفقة: "كان جواو بالينيا مطلوبًا للغاية من قبل االبايرن في الصيف الماضي وكان البقاء على التواصل ضروريًا".

وأضاف: " جواو أراد حقًا القدوم إلى البايرن، ونحن بحاجة إلى مثل هؤلاء اللاعبين، إنه عنصر مهم لمستقبلنا، لقد أظهر مرة أخرى نقاط قوته في بطولة اليورو ولديه خبرة كبيرة".

واختتم: " بالينيا سبق له اللعب في بطولة اليورو وكأس العالم، وشارك في حوالي 300 مباراة في الدوري البرتغالي والإنجليزي. سيمنحنا استقرارًا أكبر في مركز وسط الملعب".