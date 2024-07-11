جدول مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة لها، حيث تقام مباراتين في غاية الأهمية ستجمع الأولى بين الزمالك وطلائع الجيش والثانية بين المقاولون العرب ومودرن فيوتشر.

الزمالك ضد طلائع الجيش ..

يحل الزمالك ضيفًا على طلائع الجيش في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الأسبوع 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت وسيقودها طاقم تحكيم مكون من محمد معروف عيد منصور ويساعده الثنائي يوسف البساطى ومحمود حسين والحكم الرابع صبحى العمراوى وحكم الفار محمد الحنفي ويساعده عمر فتحي.

المقاولون العرب ضد مودرن سبورت ..

يستعد فريق المقاولون العرب لاستقبال ضيفه مودرن سبورت في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب ستاد المقاولون العرب لحساب الجولة 30 من الدوري الممتاز.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت وسيقودها طاقم تحكيم مكون طارق مجدى حكم ساحة ويعاونه الثنائي شهاب راشد وكريم السعيد والحكم الرابع أحمد جمال وحكم فار أحمد الغندور ويساعده اسامة محمد.