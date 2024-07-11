تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني جوزيه جوميز على تشكيل الزمالك الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد طلائع الجيش على ملعب ستاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الأسبوع 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الدخول إلى المربع الذهبي على أمل تعثر مودرن سبورت في مواجهة اليوم ضد المقاولون العرب.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش :

حارس المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلولثي، أحمد مجدي، سيد نيمار

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، إبراهيما نداي

الهجوم: أوباما - مصطفى شلبي

ويتواجد الزمالك في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة حصدها من 24 مباراة بواقع 12 فوز و5 تعادلات و7 هزائم، على ان يتم خصم 3 نقاط من رصيده في أخر الموسم بسبب انسحابه من مباراته أمام الأهلي في الجولة 27.

موعد مبارراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم :

ستنطلق مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت.