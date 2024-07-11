موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الزمالك ضيفًا على ثقيلًا على طلائع الجيش في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الأسبوع 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الدخول إلى المربع الذهبي على أمل تعثر مودرن سبورت في مواجهة اليوم ضد المقاولون العرب.

ويتواجد الزمالك في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة حصدها من 24 مباراة بواقع 12 فوز و5 تعادلات و7 هزائم، على ان يتم خصم 3 نقاط من رصيده في أخر الموسم بسبب انسحابه من مباراته أمام الأهلي في الجولة 27.

على الجانب الأخر يدخل فريق طلائع الجيش المباراة على أمل العودة لطريق الانتصارات والذي افتقده بالجولات الـ6 السابقة حيث شهدت تعادله في مباراتين وخسارته في 4 لقاءات.

ويتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة حصدها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 11، بينما خسر الفريق العسكري في 10 مواجهات.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم :

ستنطلق مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

ومن المقرر أن يقود المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد معروف عيد منصور ويساعده الثنائي يوسف البساطى ومحمود حسين والحكم الرابع صبحى العمراوى.