تاريخ مواجهات الأرجنتين وكولومبيا قبل نهائي كوبا أمريكا 2024

ضرب المنتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الكولومبي في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 وذلك بعد فوزه على نظيره الكندي بهدفين دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب كولومبيا لنهائي كوبا أمريكا بالفوز على منتخب أوروجواي بهدف دون رد في نصف النهائي.

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تاريخ مواجهات الأرجنتين وكولومبيا

وسبق وأن القتى منتخبي الأرجنتين وكولومبيا في 39 مباراة بمختلف البطولات، حيث حقق منتخب الأرجنتين الفوز في 22 مباراة، وتعادلا في ثمان مباريات، فيما تلقى المنتخب الأرجنتين الهزيمة في تسع مباريات.

أحرز لاعبو الأرجنتين 81 هدفًا في مرمى كولومبيا، فيما تلقت شباكهم 49 هدفًا بمختلف البطولات.

موعد نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا

ومن المقرر أن يُلعب نهائي كوبا أمريكا فجر الاثنين الموافق 15 يوليو الجاري، وذلك في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة.