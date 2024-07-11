200 مليون جنيه.. عرض ضخم من الدوري السعودي لنجم الاهلي

كشف عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي السابق عن تلقي محمد عبد المنعم لاعب المارد الأحمر لعرضًا خياليًا من أحد أندية الدوري السعودي.

وقال الحديدي في تصريحات تليفزيونية: “محمد عبد المنعم نجم دفاع النادي الاهلي تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي بقيمة 200 مليون جنيه في الانتقالات الصيفية الجارية”.

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وأضاف: “محمد عبد المنعم لم يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي من عدمه، خاصة وأن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي الاهلي إلى الاحتراف الخارجي في أوروبا وليس السعودية أو الخليج”.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد محمد عبد المنعم مع النادي الاهلي في الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويقدم محمد عبد المنعم أداء مميزًا مع النادي الاهلي في الفترة الأخيرة، ما جعله يحجز مكانه في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر ومنتخب مصر.