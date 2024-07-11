الاهلي يحسم مصير انتقال نجم منتخب مصر إلى الزمالك

يحسم مسئولو النادي الاهلي موقف أحمد رمضان بيكهام من الانتقال إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان الاهلي قد وضع بندًا في عقد أحمد رمضان بيكهام قبل انتقاله إلى نادي سيراميكا كيلوباترا، يقضي بعودة اللاعب للمارد الأحمر بمقابل مادي معين.

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وحصل مسئولو الزمالك على توقيع أحمد رمضان بيكهام برغبة انتقال إلى الفريق الأبيض في انتظار موقف الاهلي قبل حسم الصفقة بشكل نهائي.

ويعد أحمد رمضان بيكهام أحد أبرز الأسماء في تشكيل سيراميكا كيلوباترا، كما أنه سبق وأن انضم لمعسكر منتخب مصر الأخير تحت قيادة حسام حسن.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز غدًا الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الفريق من 23 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها من 27 مباراة.