موعد نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا

حسم منتخب الأرجنتين تأهله لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 بالفوز على منتخب كندا بهدفين دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب الكولومبي لنهائي بطولة كوبا أمريكا بالفوز على نظيره أوروجواي بهدف دون رد.

موعد نهائي كوبا أمريكا

ومن المقرر أن يلعب نهائي كوبا أمريكا فجر الاثنين الموافق 15 يوليو الجاري، وذلك في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة.

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ومن المتوقع أن تشهد مواجهة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا منافسة شرسة في ظل النجوم التي يمتلكها المنتخبان، فالمواجهة ستكون في غاية القوة والإثارة بين رفقاء ميسي ورفقاء خاميس رودريجيز.

ويعد المنتخب الأرجنتيني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كوبا أمريكا مناصفة مع منتخب أوروجواي بـ 15 لقبًا لكل منتخب، فيما سبق وأن حقق المنتخب الكولومبي لقبًا وحيدًا عام 2001.

وكانت آخر هزيمة للمنتخب الكولومبي ترجع إلى فبراير عام 2022 من منتخب الأرجنتين، ومنذ ذلك الحين ولم يتلق رفقاء خاميس رودريجيز أي هزيمة حتى الآن بواقع 28 مباراة متتالية دون خسارة وذلك تحت قيادة المدرب نيستور لورينزو.