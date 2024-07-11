4 صفقات جديدة.. طلب عاجل من جوميز لإدارة الزمالك

طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إدارة الأبيض ضم أربع صفقات جديدة للفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبلغ جوزيه جوميز إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع أربع صفقات جديدة في قائمة الأبيض استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد إنهاء أزمة القيد بالنادي المفروضة على الأبيض بسبب المغربي خالد بوطيب.

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وطب جوميز ضم حارس مرمى بديل حال لم يتم تجديد عقد محمد عواد، كما طلب ضم ظهير أيسر في ظل إصابات فتوح المتكررة، وطلب ضم مهاجم وصانع ألعاب.

وأبلغ جوميز إدارة الزمالك بضرورة التعاقد مع مصطفى فتحي نجم فريق بيراميدز؛ وذلك لكونه أحد العناصر الأساسية بفريقه، والذي يقدم مستويات رائعة وساهم في تصدر ناديه لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الخميس، ضمن مباريات الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، حصدها الفريق من 24 مباراة.