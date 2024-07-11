شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه أبو حماد وديا اليوم استعدادا للجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس نظيره أبو حماد، على ملعب الإسماعيلية، فى مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مبارياته فى مسابقة دورى nile التى يبدأها الدراويش بمواجهة الجونة 22 يوليو الجارى.

واتفق مسئولو النادى الإسماعيلى على خوض مباراة ودية ثانية أمام نظيره القناة، وديا يوم 16 يوليو الجاري، على استاد الإسماعيلية.

واتفق الجهاز الإداري للفريق، بقيادة الثنائي أحمد صالح، وطارق أبو الليل، على خوض المباراتين لتجهيز الفريق بالشكل المناسب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

ويسعى إيهاب جلال لتجهيز كل اللاعبين بدنيا وفنيا خلال الفترة الحالية، حيث إن الإسماعيلى لن يلعب أي مباراة رسمية حتى 22 يوليو، ويأمل في استغلال هذه الفترة من أجل إعادة الفريق للنتائج الجيدة.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات الجونة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

وعاد الفريق للمران أمس الأربعاء بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب مباراة الزمالك في مسابقة الدوري لمدة 48 ساعة.