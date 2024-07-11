شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تأخر سفر المنتخب الأولمبى إلى فرنسا لخوض وديتى أوكرانيا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس تأخر تأشيرات سفر بعثة المنتخب الأولمبى إلى فرنسا، لخوض مباراتيه الوديتين أمام أوكرانيا والعراق تحضيرا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وقال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "بالأمس الساعة 2 ظهرا كان من المفترض أن يستقل المنتخب الأولمبي الطائرة المتجهة إلى باريس ولكن لم يسافر، وتردد الكلام أن اتحاد الكرة نسي حجز تذاكر الطيران ودفع مبالغ السفر، وكنت مصمم على معرفة الحقائق وتواصلت مع محمود حرب مدير المنتخب".

تابع: "حرب أكد إنه يوم 8 مايو بعثنا خطابا اللجنة الأولمبية لاستخراج الأوراق اللازمة للسفر يعني أكثر من شهرين و16 مايو أكدوا أنه مسموح لهم دخول فرنسا بداية من 26 يونيو بالاعتماد على التعريف الخاص، واعتمدوا كل شيء ويوم 2 يوليو وصلتهم الدعوات الخاصة باللاعبين، وتوجهوا لأخذ بصمة العين ويوم 6 يوليو وصلت دعوات الجهاز وأخذوا البصمة وإداريا اتحاد الكرة عمل ما عليه".

واستطرد: "الأزمة إن المسئولة في السفارة الفرنسية أكدت أن الكارنيهات لن تصل حاليا لأنه ينقصها بعض الإجراءات، وسيتم الدخول بتأشيرات إلى فرنسا وبعد ذلك سيحصلون على الكارنيهات هناك، وزير الرياضة تدخل وأجرى اتصالات، واليوم سيحصلون على جوازات السفر ومعها ما يسمح بدخول فرنسا، والمنتخب تدرب بشكل عادي في استاد الدفاع الجوي".