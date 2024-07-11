شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أتمنى استغلال مباراة الأهلى وبيراميدز فى الصلح بين الشحات والشيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الإعلامى أحمد شوبير عن أمنية خاصة يتمنى حدوثها على هامش مباراة الأهلى وبيراميدز مساء غد الجمعة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وقال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "لماذا لا نستغل مباراة الأهلي وبيراميدز وأن يحدث لقاء بين محمد الشيبى وحسين الشحات ويتم الصلح بينهما ويصافحا بعضهما وتنتهى قصة الأزمة بينهما، دائما الروح الرياضية تنتصر وتوجه رسالة إلى الجميع".

وتابع: "حتى لو استمر الموضوع بينهما فى المحاكم لأنه فى النهاية رياضة، وهل من المتوقع حدوث ذلك الصلح أم إنني مجنون أو أحلم وغير فاهم، وأرجو أن أكون فاهم وأن أقول شيئا جيدا وأن تمهد الأشخاص العاقلة لحدوث ذلك قبل مباراة الفريقين غدا".