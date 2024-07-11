شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. ياسر إدريس: سنناقش موقف شهد سعيد ونسعى لحصد 11 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن السفارة الفرنسية بمصر سبب تأخير سفر منتخب مصر الأولمبى إلى فرنسا، حيث تم إصدار بيان رسمى للاعتذار عن الأمر وسوف يتم إصدار التأشيرات اليوم والسفر خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح ياسر إدريس خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا: "هناك اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مستمر وسوف أناقش حسم مشاركة شهد سعيد فى الأولمبياد، حيث أطالب الاتحاد المصرى للدرجات مراجعة بعض القرارات فى هذا الأمر وأجتمع مع رئيس نادى 6 أكتوبر لحل الموضوع أيضا".

وأشار ياسر إدريس قائلا: "البعثة المصرية تعمل على حصد من 7 إلى 11 ميدالية خلال المشاركة فى أولمبياد باريس، ولابد من تشجيع ومساندة اللاعبين وليس الضغط عليهم، حيث إن هناك بعض الألعاب مصر تتصدر التصنيف العالمى مثل رفع الأثقال".

وتابع ياسر إدريس قائلا: "بعثة مصر سوف تغادر إلى فرنسا على دفعات وتستمر حتى يوم 25 من الشهر الجارى".

واختتم ياسر إدريس حديثه قائلا: "منتخب مصر لكرة السلة تراجع منذ سنوات، لكن مؤخراً بدأ يستعيد مستواه وسوف نعمل على حصد البطولات الفترة المقبلة".