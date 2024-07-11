شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد معروف قبل مباراة طلائع الجيش الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم مباراة الزمالك ونظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة دورى nile، للحكم محمد معروف.

ويعاون محمد معروف كل من يوسف البساطى ومحمود حسين كمساعدين، وحكم رابع صبحى العمراوى، وعلى تقنية الفيديو محمد الحنفى ويعاونه عمر فتحى.

أرقام الزمالك مع محمد معروف

أدار محمد معروف الموسم الماضى مباراتين للفارس الأبيض، الأولى أمام سيراميكا بالدورى وفاز الزمالك بهدفين دون رد، والثانية فى كأس مصر وفاز فيها الفارس الأبيض على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف.

وفى الموسم الحالى أدار محمد معروف مباراة الزمالك مع البنك الأهلى التى فاز بها الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف فى الاسبوع الثالث لمسابقة الدورى، ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في الأسبوع الخامس والعشرين وفاز الأبيض بهدفين نظيفين.

وإجمالا أدار محمد معروف 28 مباراة للزمالك، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 20 وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وأشهر خلالها البطاقة الصفراء 31 مرة، والحمراء مرتين، واحتسب 7 ضربات جزاء.