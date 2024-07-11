ليبرون وكوري يقودان المنتخب الأميركي لفوز وديّ على كندا استعداداً لسلة الاولمبياد

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: حقّق المنتخب الأميركي بداية واعدة في إطار تحضيراته لمسابقة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس المقرّرة هذا الشهر وتغلّب على كندا 86 72 في مباراة ودية في لاس فيغاس بقيادة الثنائي النجم ليبرون جيمس وستيفن كوري.

ويُعدّ النجمان جزءًا من تشكيلة مدجّجة بأبرز نجوم الدوري الأميركي "أن بي ايه" التي ستبحث عن إحراز الذهبية الأولمبية الخامسة.

ويلعب جيمس وكوري سويًا للمرّة الأولى على المستوى الدولي وأظهرا خلال اللقاء عن تجانس كبير. فأنهى كوري اللقاء بـ 12 نقطة مقابل سبع لجميس ليعوّض المنتخب الأميركي بدايته البطيئة حيث تأخر 1 11 قبل أن يتغلّب على خصمه الكندي في مباراته الأخيرة على أرضه قبل التوجه الى باريس.

وسيخوض منتخب "العم سام" مباراتين وديتين أخريين أمام أستراليا وصربيا الأسبوع المقبل في الإمارات.

وقال جيمس بعد اللقاء "نعلم أنه يمكننا أن نكون أفضل كثيرًا لكننا نتواجد معًا منذ أربعة أيام فقط".

وأضاف "كل الأخطاء الهجومية والكرات الضائعة. سنتحسن تدريجيًا، لكن الأمر يبدأ من الجانب الدفاعي.