ريال مدريد يكشف تفاصيل حفل تقديم مبابي للجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر داخل نادي ريال مدريد الإسباني لصحيفة آس الشهيرة تفاصيل حفل تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعبًا في صفوف الملكي والذي تم التوقيع رسميًا معه خلال الصيف الجاري.

وأكدت الصحيفة في تقريرها اليوم أن حفل تقديم كيليان مبابي لجمهور ريال مدريد سيكون يوم 16 من شهر يوليو الجاري، بحضور 80 ألف مشجع وسيكون الأضخم والأكثر إثارة للاعب كرة قدم على الإطلاق.

تفاصيل حفل تقديم مبابي لجمهور ريال مدريد

سيتم فتح أبواب ملعب سانتياجو بيرنابيو لاستقبال الجمهور بعدد 80 ألف مشجع سيقدمون الترحيب للاعب الذي سينزل لأرض الملعب في الـ7 مساء بتوقيت إسبانيا.

سيرتدي اللاعب القميص رقم 9 وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع النادي، على أن يكون من حقه الحصول على القميص رقم 10 وتحقيق حلمه بعد رحيل لوكا مودريتش عن النادي، حيث أن النجم الكرواتي هو من يحمله الآن.

سيتم وضع منصة عرض من نهاية غرفة تبديل الملابس، وسيرتدي اللاعب طقم ريال مدريد الرسمي للموسم 2024-25، كما سيكون هناك عرض ناري على خشبة المسرح، بالإضافة إلى عرض موسيقي.

سيوفر النادي في ملعب سانتياجو بيرنابيو كاميرات بانورامية 360 درجة لتصور الأجواء بطريقة مختلفة وتقديم نقل تليفزيوني متميز.