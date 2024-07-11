موعد مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق المقاولون العرب لاستقبال ضيفه مودرن سبورت في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد المقاولون العرب لحساب الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل الهروب من قاع جدول ترتيب الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يهدد ذئاب الجبل هذا الموسم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة حصدها من 27 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في 8، بينما تعرض للهزيمة في 15 لقاء.

على الجانب الآخر يدخل مودرن سبورت المباراة منتشيًا بالنتائج المميزة التي حققها في الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة حصدها من 28 مباراة.

وحقق مودرن سبورت الفوز في 11 مباراة وتعادل في مثلهم، بينما تعرض للهزيمة في 6 مواجهات حتى الآن بالدوري.

موعد مباراة المقاولون ومودرن سبورت والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود المباراة طاقم تحكيم مكون طارق مجدى حكم ساحة ويعاونه الثنائي شهاب راشد وكريم السعيد والحكم الرابع أحمد جمال وحكم فار أحمد الغندور ويساعده أسامة محمد.