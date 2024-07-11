موقف إمام عاشور من عروض الدوري السعودي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من العروض السعودية التي تلقاها مؤخرًا.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “إمام عاشور تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي بقيمة 200 مليون جنيه، ولكن اللاعب رفض ذلك العرض”.

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وأضاف: “إمام عاشور يتفهم تمسك إدارة النادي الاهلي باستمراره ضمن صفوف الفريق الأول، خاصة وأنه أحد الركائز الأساسية بالفريق الأحمر”.

وتابع: “إمام عاشور أبلغ وكيل أعماله برفض العرض السعودي، وعدم رحيله عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري على أقل تقدير لتمسك مسئولي الأهلي باستمراره ضمن صفوف الفريق، والاستفادة منه لأطول فترة ممكنة”.

واختتم: “السويسري مارسيل كولر أبلغ إمام عاشور بأنه أحد أهم اللاعبين في تشكيل الاهلي، وأكد له على مشاركته أساسيًا بتشكيل الفريق ما دام يلتزم بتعليمات الجهاز الفني”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز غدًا الجمعة، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.