موقف جوميز من ضم ثنائي الإسماعيلي

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من ضم ثنائي الإسماعيلي بعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ البرتغالي جوزيه جوميز موقفه من ضم الثنائين حيث أبدى ترحيبًا بضمهما خاصة بعد انتهاء إيقاف القيد بالأبيض، بعد حل أزمة خالد بوطيب.

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وبدأ مسئولو نادي الزمالك في جس نبض إدارة الإسماعيلي في إمكانية الموافقة على رحيل ثنائي الفريق الساعي وعبد الرحمن مجدي.

وكان جوميز قد طلب من إدارة نادي الزمالك ضرورة تدعيم صفوف الفريق بأربع صفقات مميزة في مراكز حراسة المرمى والظهير الأيسر والجناح والهجوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الخميس، ضمن مباريات الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، حصدها الفريق من 24 مباراة.