موقف محمد عبد المنعم من عرض الـ 200 مليون السعودي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن موقف محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من عرض الـ200 مليون جنيه السعودي للرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “محمد عبد المنعم تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي لرحيله عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

اقرأ أيضًا: 200 مليون جنيه.. عرض ضخم من الدوري السعودي لنجم الاهلي

وأضاف: “محمد عبد المنعم أبلغ إدارة النادي الاهلي برفضه العرض السعودي للرحيل عن المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي؛ وذلك لرغبته في الاحتراف بأوروبا”.

وتابع: “محمد عبد المنعم يمتلك أكثر من عرض احتراف في دوريات أوروبا، واللاعب سيحسم موقفه من تلك العروض عقب انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز غدًا الجمعة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها من 23 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في صدارة الدوري برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 27 مباراة.