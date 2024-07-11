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ثلاثي هجومي وعودة دونجا.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الخميس أمام نظيره طلائع الجيش، في التاسعة مساء ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

ووضح خلال المران الختامي، اعتماد المدير الفني على عودة نبيل عماد دونجا للتشكيل الأساسي، وأيضا الدفع بثلاثي هجومي في المقدمة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيما نداي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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