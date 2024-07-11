"الرقم 304".. ما سر الاحتفال الشهير لـ لامين يامال؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بات الشاب لامين يامال، حديث العالم بعد التألق في يورو 2024، وتحطيمه للأرقام القياسية، كأصغر لاعب تسجيلا في البطولة، بعمر 16 عاماً و362 يوماً محطماً رقم السويسري يوهان فونلانتين.

ويلفت يامال الأنظار إليه باحتفاله الشهير بعد تسجيل الأهداف، ففي مباراة نصف نهائي اليورو ضد فرنسا، سجل التعادل لمنتخب بلاده من خارج خط الـ18، واحتفل بطريقته الشهيرة، بالإشارة بيده إلى "رقم 304".

واعتاد لامين يامال على هذا الاحتفال، منذ وجوده في "لا ماسيا"، ويعود هذا الاحتفال إلى رقم الحي الذي يقيم فيه "روكافوندا" في ماتارو، ضواحي برشلونة، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويُعرف هذا الحي باستقباله للمهاجرين، خاصة من شمال أفريقيا، لذلك دوما يحتفل لامين يامال بهذه الطريقة ويضع "الرقم 304" على حذائه، إذ أنه ولد لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية.

وولد الأمين جمال نصراوي "لامين يامال" يوم 13 يوليو 2007، في إيسبلوجاس دي يوبريجات، إحدى بلديات إقليم كتالونيا في منطقة برشلونة الإسبانية، وفضل تمثيل منتخب إسبانيا على المغرب.