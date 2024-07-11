نونيز يشتبك مع جماهير كولومبيا.. ورئيس اتحاد الأوروجواي يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اشتبك لاعبو أوروجواي مع جماهير كولومبيا، عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الخميس، في كوبا أمريكا، والتقطت عدسات الكاميرات، داروين نونيز وهو يشتبك مع الجماهير في المدرجات.

وودع منتخب الأوروجواي كوبا أمريكا 2024، من نصف النهائي، عقب الهزيمة من كولومبيا بهدف نظيف، ليتقي الأخير مع الأرجنتين في النهائي.

وكشف إجناسيو ألونسو رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم، سبب اشتباك اللاعبين مع جماهير كولومبيا، وقال في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتيك: "كان رد فعل اللاعبين غريزيًا تجاه ما حدث، وهو الدفاع وحماية الأطفال الذين كانوا في هذا الجزء من المدرجات".

وأضاف: "بالإضافة إلى النساء اللاتي تعرضن للاعتداء، والزوجات والآباء والأطفال والأخوة الذين كانوا هناك".