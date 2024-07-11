شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عروض ديانج وقندوسى الخليجية للرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل العروض الخليجية المقدمة للحصول على خدمات ثنائى الأهلى أحمد قندوسى وأليو ديانج، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "انتقالات الأهلي ليس بها جديد، والحديث عن انتقال اليو ديانج إلى الخلود السعودى والأهلى غير معجب بالقيمة المالية، لكن الأكيد أن كولر مرحب بالرحيل عن القلعة الحمراء".

وتابع: "هناك حديث عن رغبة نادي الشمال القطري لضم أحمد قندوسى، واللاعب مكسب لأي أحد ولكن لم تصل الأهلي أى عروض رسمية حتى الآن، وقندوسى لديه شخصية وسيحدد مستقبله بيده".

وشدد شوبير على أن خروج قندوسي سيتم وفقا لرغبة قندوسي وحسب هواه وليس هوى النادي وهذا ما يخص موقف اللاعب الجزائري.