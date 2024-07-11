شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يرفض عرضاً بـ200 مليون جنيه فى الموسم ويفضل البقاء بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى رفض إمام عاشور لاعب الأهلى عرضاً مُغرياً للغاية من أحد أندية الوسط بـ الدورى السعودى احتراماً لرغبة إدارة الأهلى ببقائه مع الفريق وعدم رحيله مهما كانت الإغراءات.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا "تلقى إمام عاشور عرضاً من أحد أندية الوسط في الدوري السعودي وصلت قيمته إلى 4 ملايين دولار فى الموسم أى ما يقرب من 200 مليون جنيه مصرى فى الموسم وربما يزيد هذا المبلغ بعد إضافة المكافآت الخاصة بالمشاركة وتسجيل وصناعة الأهداف".

وقال محمد الليثى إمام عاشور أكد لوكيل اللاعبين الذي أحضر له العرض السعودي أنه لن يرحل من الأهلي خلال الصيف الجاري على أقل احتراماً لرغبة النادي في الاستفادة من خدماته لأطول فترة ممُكنة خاصة وأنه أنضم للأهلي الصيف الماضي.

وأوضح محمد الليثى أن إمام عاشور مُتفهّم تماماً تمسك الأهلي به وحاجة الفريق لجهوده لذا رفض العرض السعودي، وحسم المفاوضات مُبكراً بالرفض التام خاصة أن مارسيل كولر مدرب الفريق أكد له مؤخراً أكثر من مرة أنه أهم لاعب الفريق بالفريق وسيُشارك أساسياً طالما يحافظ على مستواه ويلتزم بتعليمات الجهاز الفني.