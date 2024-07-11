شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم الخميس، بنظيره طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة دورى nile.



الزمالك يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية

الزمالك يتفوق على الطلائع في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 6.33 مليون يورو.

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الطلائع من الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.

يدخل الزمالك المباراة وسط العديد من الغيابات المؤثرة في صفوفه، سواء بسبب الإصابات أو انضمام عناصره لمعسكر المنتخب الأولمبى للمشاركة في أولمبياد باريس، حيث يغيب عن الفارس الأبيض في لقاء الطلائع كل من أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال للانضمام للمنتخب الأولمبى.

كما يفتقد الزمالك خدمات محمود شيكابالا وأحمد فتوح و سيف جعفر وناصر منسي ومصطفى الزناري ومحمود الونش بسبب الإصابة ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تعويض تلك الغيابات وتحقيق اتزان بصفوف الفريق.

فى المقابل يتمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش بضرورة إيقاف نزيف النقاط الذى يلاحق فريقه فى الدوري بالأسابيع الاخيرة حيث طالب لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق نقاط سهلة بالمباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة .

ويضع بسيونى آمالا عريضة على لاعبيه يسري وحيد وكريم طارق وجودوين شيكا وعمر السعيد وإسلام محارب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.