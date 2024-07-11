شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتسلم جوازات السفر والبعثة تطير لفرنسا عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى التأشيرات الخاصة بالفريق للسفر إلى فرنسا للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024، على أن تطير البعثة عصر اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد أنهى الإجراءات الخاصة بسفر المنتخب الأولمبي على متن طائرة خاصة إلى باريس وتحديدًا مدينة بوردو لأداء مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو الجارى ثم العراق يوم 17 يوليو، استعداداً للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تأخرت بعثة المنتخب الأولمبى لكرة القدم فى استلام تأشيرات دخول فرنسا وذلك للسفر إلى فرنسا لتيتم تأجيل سفر الفريق لليوم.

وضمت القائمة كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لتوقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخير إرسال القائمة النهائية للاعبين، حيث تم رفع القائمة على "السيستم" فى الموعد المحدد يوم 3 يوليو، قبل استكمال القائمة بالأسماء النهائية نظرا لوجود بعض الخلافات حول بعض الأسماء حتى اللحظات الأخيرة.