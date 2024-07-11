شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. منتخب اليد يستأنف تدريباته استعدادا لوديتى السويد والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف منتخب مصر لكرة اليد تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتى تستضيفها العاصمة الفرنسية بداية من 26 يوليو الجارى.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت أمس الأول بعد معسكر إعداد خارجى فى كرواتيا وسلوفينيا، ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى السويد للعب مباراتين وديتين مع منتخبها يومى 16 و18 يوليو الجارى، استعدادًا للأولمبياد.

يتوجه منتخب مصر لكرة اليد إلى السويد للدخول مع معسكر مشترك مع المنتخب السويدى يوم 14 يوليو الجارى يتخلله ودية مع صاحب الأرض.

وتلعب مصر فى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

تضم قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد الأسماء التالية..

حراس المرمى

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (سبورتنج لشبونة) يلحق بالبعثة إلى سلوفينيا.

محمد عصام الطيار (هامبورج الألماني) يلحق بالبعثة إلى سلوفينيا.

جناح أيسر

عمر الوكيل بكار (الزمالك)

أحمد هشام سيسا (الأهلي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبرهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (بيشيكتاش التركي)

محمد طارق (الزمالك)

مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس

المجموعة الأولى: إسبانيا – كرواتيا – ألمانيا – سلوفينيا – السويد - اليابان.

المجموعة الثانية: الدنمارك – النرويج – المجر – فرنسا – مصر – الأرجنتين.

نظام منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024

ويتنافس 12 منتخبًا على ميداليات أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، وتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

وتتأهل 8 منتخبات إلى الدور التالي بواقع أول 4 منتخبات في كل مجموعة، وتبدأ الأدوار الإقصائية من ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي، وفي ربع النهائي، يلتقي الأول من المجموعة الأولى مع الرابع من المجموعة الثانية، والثاني مع الثالث وهكذا.