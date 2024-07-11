شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. اللجنة الأولمبية تعلن انتهاء أزمة سفر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، انتهاء أزمة إصدار التأشيرات الخاصة ببعثة منتخب مصر الأولمبي إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في تصريحات صحفية، إنه تم وضع "ستيكرز" دخول فرنسا على جوازات السفر الخاصة ببعثة المنتخب الأولمبي كاستثناء لإقامة المعسكر الخاصة بالمنتخب الأولمبي قبل انطلاق المنافسات وذلك لحين استخراج بطاقات الدورة الأولمبية.

وتابع المهندس ياسر إدريس أن ذلك الأمر أيضا تم تطبيقه على منتخب رفع الأثقال، وذلك بعد مجهود من جانب وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية واللجنة الأولمبية المصرية مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.