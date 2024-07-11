شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض تدريبا خفيفا فى فندق الإقامة استعدادا للسفر لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي تدريبا خفيفا بفندق الإقامة استعدادًا للسفر عصر اليوم على متن طائرة خاصة إلى مدينة بوردو الفرنسية، لخوض معسكره المغلق هناك، والذى يتخلله أداء مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو الجارى ثم العراق يوم 17 يوليو بعدها يغادر إلى مدينة نانت الفرنسية استعداداً لأداء أولى مباراته الرسمية مع الدومينيكان يوم 24 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتوجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري بالشكر إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير الفرنسي فى القاهرة وسفير مصر فى فرنسا، وكل مسئولى السفارة الفرنسية فى القاهرة واللجنة الأولمبية المصرية بعد حصول البعثة على تأشيرات السفر.

وكان اتحاد الكرة قد أنهى الإجراءات الخاصة بسفر المنتخب الأولمبي على متن طائرة خاصة إلى باريس وتحديدًا مدينة بوردو لأداء مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو الجارى ثم العراق يوم 17 يوليو، استعداداً للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تأخرت بعثة المنتخب الأوليمبى لكرة القدم فى استلام تأشيرات دخول فرنسا وذلك للسفر إلى فرنسا ليتم تأجيل سفر الفريق لليوم.