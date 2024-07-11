شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تخاطب الأولمبية لدراسة موقف مشاركة شهد سعيد بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطاباً للجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللاعبة شهد سعيد والإجراءات التى قام بها الاتحاد فى هذا الشأن، وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلى، وفقاً للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومراعاة لكل المواثيق والمعايير الرياضية الدولية وأخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.

يأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن واقعة تعمد اللاعبة إصابة إحدى اللاعبات أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها.

وكان وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، قد كشف سبب مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب فى أولمبياد باريس بشكل طبيعي، رغم قرار إيقافها محلياً لمدة عام.

وقال وجيه عزام في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "لو تركنا الموضوع للقرارات المختلفة فلن نتخذ قراراً، كلهم أولادنا، من يخطئ نوجهه ونقول له ذلك، الإدانة مسألة نسبية لا يمكن أن نقول إن اللاعبة تعمدت إيذاء زميلتها، ورأينا أنها أخطأت ووقعنا عقوبة عليها لمدة عام بشكل حاسم لمنع تكرار هذه الأمور".