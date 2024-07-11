جنة عليوة عن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس: ستحصل على المركز الأخير

الشارقة - اميمة ياسر - تحدثت جنة عليوة لاعبة الدراجات المصرية عن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس المقبلة.

وقالت جنة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أنا حاليًا أواصل التأهيل ولم أتعافى بشكل كامل حتى الآن".

وتابعت " أنا الوحيدة في مصر التي أرغب في مشاركة شهد بأولمبياد باريس، حتى يكون الأمر واضح وصريح أمام الجميع، شهد ستحصد المركز الأخير وذلك بسبب مستواها الرياضي وفقا لنتائجها المحلية".

وأضافت "شهد تفاجئني في الأولمبياد؟ هي بالفعل فاجئتني في منافسة الجمهورية، لم أكن أعلم أنها تأهلت للأولمبياد، لا يهمني ما ستحققه في الأولمبياد".

وواصل "وجودها بجواري في المنافسة على المركز الثالث خلال منافسة الجمهورية قبل الاصطدام معي لم يكن منطقيًا، نحن لسنا أصدقاء، تواجهنا من قبل وتغلبت عليها، ونفس الأمر بالنسبة لها مع شقيقتي".

متابعة "في هذا السباق وجهت لي شهد ألفاظ لا يمكن الإفصاح عني، كان لديها تعليمات من مدربها لتوجيه السباب لي".

وأختتمت "كان من الممكن أن أسامحها بالفعل لكن إن كانت أعتذرت على الأقل، سأكون سعيدة لو نجحت مصر في التتويج بميدالية في الأولمبياد".