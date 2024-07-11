موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، إقامة قرعة النسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال أفريقيا و الكونفيدرالية لـ الدور التمهيدي ظهر اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.

ويمثل مصر في البطولات الأفريقية هذا الموسم 4 أندية وهم الأهلي وبيراميدز لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الزمالك والمصري لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية وكذلك قناة الاتحاد الأفريقي كاف على اليوتيوب.

يذكر أن الأهلي توج بدوري الأبطال النسخة الأخيرة، بينما توج الزمالك بلقب الكونفيدرالية، وأعفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأندية المصرية من المشاركة فى الدور التمهيدي للبطولتين.